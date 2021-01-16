محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية بالمدفن الصحى بتكلفة 35 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات، للإطمئنان على إنتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من إتباع كافة الإشتراطات البيئية والصحية الأمنة فى عملية دفن المخلفات، رافقه خلال الجولة نائبه محمد موسى ، والمهندس محمد سعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من أعضاء مجلس النواب .

حيث تابع المحافظ مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحى بكفر داود بنسبة تنفيذ 60 % وبتكلفة 35 مليون جنيه ، وإستمع لشرح تفصيلى عن مراحل الدفن الصحى وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة ، والتى جارى إنشائها على مساحة 12 فدان بأحدث معدلات التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية وذلك لإستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات وسيتم إستلام الخلية من الهيئة العربية للتصنيع خلال شهر لبدء الدفن بها.

كما أكد مدير إدارة البيئة، أن الخلية الجديدة تعد بمثابة الخلية الرابعة بالمدفن وذلك بعد غلق عدد 2 خلية على مساحة 17 فدان بالإضافة إلى أنه جارى حالياً دفن تراكمات القمامة الواردة من الوحدات المحلية وكذا تراكمات مقلبى مركز قويسنا وتلا بالخلية الثالثة على مساحة 9 أفدنة ، مشيراً إلى أنه تم نقل 80 ألف طن تراكمات قمامة بمقلب قويسنا خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم غداً الإنتهاء من مقلب مركز قويسنا بالكامل ، كما تم رفع 110 ألف طن قمامة من مقلب مركز تلا وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالى .

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية عمارات إسكان الصوامع بمركز السادات " إنشاء جديد " والتى تتكون من 74 عمارة عبارة عن 1776 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه ، حيث أكد مدير مديرية الإسكان بأنه تم نهو الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات بتمويل من وزارة الإسكان وتحت إشراف المحافظة وتم الاستلام النهائى من المقاولين .

هذا وقد وجه المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة إعداد مذكرة بكافة إحتياجات المنطقة من مرافق حيوية وضرورية ومنشآت خدمية لبحث إمكانية إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام القادم .



جانب من الجولة



جولة محافظ المنوفية بالمدفن الصحى



جولة محافظة المنوفية باسكان عمارات الصوامع



محافظ المنوفية يتابع العمل بالمدفن الصحى



محافظ المنوفية يتابع انشاء الوحدات الجديدة بالمدفن الصحى