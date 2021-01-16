محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والمشروعات بالمحلة الكبرى.. صور

الغربية - عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بجولة تفقدية اليوم ، بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة آخر تطورات أعمال الرصف بالمدينة، حيث تفقد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشأة البكري، ووجه برفع كافة الإشغالات بالشارع ، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف القائمة بشارع عبد الحى شاهين ووجه بعمل بلدورات خرسانية مشابهة للموجودة بشوارع مدينة طنطا، كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة الدواخلية وإقامة سور حول سوق المواشي .

وشملت الجولة تَفَقُّد المحافظ للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، للوقوف على آخر التطورات فى المرحلة الثانية والثالثة، موجهاً المقاول المسئول بعمل بعض التعديلات بالبوابة الخلفية، وكذلك إعادة وضع طبقة MC بالطريق المؤدى للمنطقة الصناعية لمضى فترة كبيرة على وضع الطبقة الأولى وذلك لإحكام عملية الرصف.

وخلال اَلتَّفَقُّد، أمر المحافظ بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية وأحد المقاهى لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى أحد المواطنين ووجه بحلها على الفور، مشدداً على رفع الأتربة والقمامة المتواجدة بصفة دورية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة الكبرى والمحاسب أحمد المغاورى حى ثان المحلة الكبرى.



محافظ الغربية يتفقد المشروعات وأعمال رصف الطرق



محافظ الغربية يتفقد المشروعات وأعمال رصف الطرق



جانب من جولة محافظ الغربية



محافظ الغربية يتفقد المشروعات