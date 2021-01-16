محافظ الدقهلية: الدفع بـ12 سيارة شفط وكسح مياه استعداد للأمطار

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وضرورة المراجعة الفورية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تم إقرارها مسبقا، وذلك تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء تنويهات هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس واحتمالات سقوط أمطار على بعض الأنحاء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم منظومة النظافة للتصدى لتجمعات مياه الأمطار فى موسم الشتاء بعدد 12 سيارة شفط وكسح مياه تم توزيعها على المناطق التى تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضى، مضيفا أنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ووجه المحافظ إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض وأثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفورى مع أية بلاغات.

وأشار "مختار"، إلى أهمية مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين بأنه فى حالة سقوط أمطار عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لا قدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

ووجه المحافظ بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الإبلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار حال سقوطها، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة وأن يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة خلال سقوط الامطار، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق التى تشمل، شركه مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعه لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئه حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الاحوال الجوية وسقوط امطار ،وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.