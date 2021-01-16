اليوم السابع
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محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية بالفيديو كونفرانس

السبت، 16 يناير 2021 11:52 ص
محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية بالفيديو كونفرانس محافظ أسيوط يشارك باجتماع وزير التنمية المحلية
أسيوط - هيثم البدرى

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شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع 9 محافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموقف التنفيذى لقرى الظهير الصحراوى وإيجاد الحلول لتنمية وتطوير تلك القرى وحل مشكلاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظات، جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان .

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – الموقف الحالى لقرى الظهير الصحراوى بالمحافظة وهى 3 قرى مير الجديدة بالقوصية ودشلوط الجديدة بمركز ديروط و وادى الشيح بمركز البدارى لافتا الى انه تم انشاء تلك القرى على مدى سنوات حيث تم انشاء قرية مير الجديدة على مساحة 530 فدان وقرية دشلوط الجديدة على مساحة 199 فدان وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" على مساحة 14 فدان والى الان لم يتم استغلال تلك القرى الاستغلال الامثل لعدم تشغيل الخدمات بها وعدم اشغالها بالسكان وتبعية قرية مير الى المحافظة والقريتين الاخرتين تحت ولاية هيئة التنمية الزراعية لافتا الى انه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها واقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الامثل .

ووجه محافظ أسيوط - فى نهاية الاجتماع – هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وغادة هاشم مدير ادارة تنمية القرية بالمحافظة ورانيا مجدى مسئول مركز معلومات شبكة المرافق والبنية الاساسية بوضع المقترحات اللازمة لتطوير تلك القرى وتذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.

 

 


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