محافظ أسيوط: وضع خطة للنظافة ورفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن وضع خطة لمنظومة النظافة بمراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لرفع جميع تجمعات القمامة ومقالب القمامة بصفة مستمرة، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بالقرى والمراكز ومتابعة استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتشجير، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة .

وترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة وتم خلالها رفع 100 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة العقال البحرى ونجع المغربى وتم رفع 18 مقطورة و10 قلابات قمامة، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بباقى قرى المركز وتمهيدا الطرق الداخلية وتسويتها وانارة الشوارع واستكمال اعمال الصيانة للأعمدة الكهربائية .

كما ترأس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومى لمتابعة اعمال الرصف بشوارع قرى المركز بالاضافة الى رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم .

وبمشاركة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج تم تنظيم حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات ببمدينة ابوتيج وبعض القرى وتم خلالها رفع 70طن من القمامة بمعدات الحملة من قلاب ولودر والاستعانة بعمال النظافة اثناء الفترة الصباحية اليوم بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية .

وفى سياق منفصل، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة حفاظاً على رقعة الارض الزراعية وحق الشعب ومواجهة البناء العشوائى والمخالف وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين .

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الاشراف المباشر لرؤساء المراكز والاحياء فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولى حماية الاراضى لمنع اية تعديات فى مهدها حفاظاً على رقعة الارض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الامن الغذائى والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الامن الغذائى، لافتا الى ان الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويده شافعى بدوى رئيس المركز، قد شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 5 حالات تعدى على اراضى زراعية وبعض مخالفات البناء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء المخالف بقرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح، مجدداً مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى نهاية مارس 2021 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مضيفا انه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة، تنفيذا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.



حملات نظافة بالبدارى



حملات نظافة بالبدارى