محافظ أسوان يؤكد جاهزية 11 مستشفى بإجمالى 304 أسرّة لاستقبال حالات كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 11 مستشفى بإجمالى 304 أسرّة موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مختلف حالات الفرز والاشتباه والعزل الطبى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتابع محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتوازى مع متابعة حالات العزل المنزلى بواسطة فرق الطب الوقائى والتى تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنباً إلى جنب مع الجهود المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك فى مواجهة الأزمات.

وشدد اللواء عطية، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة حيث سيتم تطبيق الغرامات بكل حزم، بجانب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة قيام أى شخص بتصوير المرضى فى أسرة المستشفيات لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وحتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية العلاجية وخاصة أن صحة المواطن تأتى فوق أى اعتبارات.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن مستشفيات الفرز والاشتباه والعزل هى حميات أسوان وصدر أسوان والجامعى والعام التخصصى، بجانب المستشفيات المركزية فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، وأيضاً صدر كوم أمبو ، علاوة على مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو، مؤكداً أنه تم تسخير كافة الإمكانيات أمام حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا مع مراعاة الجانب الإنسانى والتدخل السريع والآمن ومنها تخصيص سيارات إسعاف نموذجية موزعة على كافة ومدن المحافظة لنقل حالات الكورونا سواء من خلال النداء الآلى 105 أو بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضح إيهاب حنفى، أن تطبيق العزل المنزلى لحالات الإصابة بالفيروس بناءاً على طلبها ، مع حجز معظم الحالات فى المستشفيات التى قامت وزارة الصحة بتحديد استقبالها لحالات الاشتباه والعزل حيث ستقوم بعمل المسحات والتحاليل الطبية لكل حالة تستحق ، مع إعطاء العلاج اللازم والإرشادات للحالات البسيطة ومتابعتها ، وفى حالة التأكد من إيجابية الإصابة سيتم حجزها على الفور مع تقديم الخدمة العلاجية للمخالطين.

وأشار إلى أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود قصور فى التعامل مع حالات الاشتباه لكورونا بمستشفى إدفو العام عارى تماماً من الصحة حيث أن متوسط عدد مرضى العزل 1560 مريض خلال ألـ 6 شهور الماضية تم خروج 1480 مريض بعد تماثلهم الشفاء، بينما وصل متوسط عدد المرضى العزل المنزلى 3952 حالة تم صرف العلاج والمتابعة لهم ضمن البروتوكول المطبق لمرضى العزل المنزلى .