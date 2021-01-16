محافظة الشرقية تستقبل 236 ألفا و391 طلب تصالح على مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمة جدية التصالح ممن يقومون بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 236 ألفا و391 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى 14 يناير الجارى وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وحرص أهالى الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل .