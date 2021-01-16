مجلس الأمن الدولى يوافق على مبعوث دولى جديد إلى ليبيا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد رشح كوبيش لخلافة غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس آذار الماضي بسبب الإجهاد. وتولت ستيفاني وليامز، نائبة سلامة، منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان. كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي تعيين كوبيش بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة جوتيريش تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".

وانزلقت ليبيا في فوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011. وفي أكتوبر تشرين الأول وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد، على وقف إطلاق النار.

وتساند الإمارات ومصر وروسيا حفتر بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق.