اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ماتت فجأة ولحق بها بعد أسبوعين فقط.. جنازة مهيبة تزف الابن إلى أحضان أمه.. لايف

السبت، 16 يناير 2021 01:07 م
ماتت فجأة ولحق بها بعد أسبوعين فقط.. جنازة مهيبة تزف الابن إلى أحضان أمه.. لايف أيمن فودة موجة اللغة العربية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم" اليوم السابع" بث من مباشر من داخل قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب وفاة موجة لغة عربية حزنا على والدته والتى توفيت منذ أسبوعين عقب حجزها بمستشفى نتيجة سوء حالتها الصحية، وتأثر بوفاتها لارتباطه الشديد بها منذ الصغر .

وشيع المئات من أهالى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جنازة أيمن فودة موجة اللغة العربية، وذلك ليلحق بوالدته والتى توفيت منذ أسبوعين.

وأكد أهالى القرية، أن المتوفى كان حسن الخلق وطيب السمعة وكان متعلق بوالدته جدا، حيث كان لا يفارقه أبدا طيلة حياته، حيث كان عند الذهاب إلى العمل يحرص كل ساعة على الاطمئنان عليها بالهاتف، حيث إنها كانت تمثل له كل شيء فى الحياة .


وفاة موجه لغه عربية

قريه جروان

مركز الباجور

محافظة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مات حزنًا بعد وفاتها بـ10 أيام.. قصة حب ووفاء زوجين بالشرقية .. فيديو

السبت، 16 يناير 2021 01:01 ص

مات حزنا عليها.. قصة حب ووفاء بين زوجين استمرت 55 عاما بالشرقية.. محفظ قرآن يلحق بزوجته بعد 10 أيام من وفاتها.. أحسن عشرتها فحفظته لآخر لحظة فى عمرها.. ابنهما: والدى رفض الأكل والعلاج حتى لقى ربه.. فيديو وصور

الخميس، 14 يناير 2021 06:00 م

أبناء شعبان عبد الرحيم لـ"اليوم السابع": حصانه مات حزنا عليه ودفنا طفلا معه

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 10:42 م

بالصور.. أسرة منكوبة جدا.. عم صدقى شارك فى حروب الاستنزاف وفقد أبناءه الثلاثة فى عام واحد.. رمضان استشهد فى "يناير" و"أبو العلا" مات حزنا عليه والآخر بحادث طريق.. ويناشد الرئيس السيسي رعاية أحفاده

الخميس، 02 يونيو 2016 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة