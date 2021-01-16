مؤسسة طبية فرنسية تعلن عم أول رجل يزرع كتفين وزراعين فى ليون

واستغرقت عملية "الزرع المزدوجة" التي أجريت في مستشفى "إدوار إيريو" 15 ساعة و"تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة"، وفق ما أوضح المركز في بيان.

وأكد ناطق باسم المؤسسة،أن المريض الإيسلندي الجنسية كان في حالة مستقرة صباح أمس الجمعة، وأضاف أن "هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ أن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".