لجان تحديد احتياجات قرى مبادرة "حياة كريمة" تبدأ عملها فى 36 قرية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء عمل قوافل ولجان تحديد ودراسة احتياجات قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تشمل 36 قرية و148 عزبة تابعة بمركز شبين القناطر.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة أماني إبراهيم، مدير مشروعات المحافظة، إنه خلال عمل القوافل جرى مقابلة الأهالى للوقوف على متطلبات المواطنين بدائرة الوحدات، ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية ومياه الشرب والصرف الصحي والأحوال المدنية والبريد والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت، أن الهدف من القوافل هو الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات، ومدى إمكانية تطويرها لتقديم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة، فضلًا عن تبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتخدم القرى، مشيرة إلى أن اللجنة بدات في تنظيم حوارات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها علي أجندة الأولوية.

فيما أعلنت محافظة القليوبية البدء فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية حياة كريمة ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية من ضمنها مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبة وتابع

حيث يشمل التطوير كافة القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال إستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة

ويعد المشروع أحد أهم المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتستهدف المبادرة رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وشكلت المحافظة لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الاطراف المعنية لمتابعة وتنسيق اعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الاولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الاعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

الجمعيات التعاونية



اللجان خلال عملها بالقرى



تحديد احتياجات القرى والعزب التابعة لها



خلال عمل اللجان



خلال متابعة اللجان



متابعة احتياجات القرى من المدارس



متابعة المصارف لتغطيتها