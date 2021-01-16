لبنان يسجل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 249 ألفا و 158 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1866 حالة، فى حين يرقد 715 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 209 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21135 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.