"قناة السويس" توضح حقيقة استغنائها عن عمال النظافة بمستشفى الهيئة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفت هيئة قناة السويس بشأن ما تم تداوله بشأن الاستغناء عن عمال النظافة بمستشفى الهيئة والذين يبلغون 45 عاما.

وقالت الهيئة فى بيان لها على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رداً على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مدير إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس بالاستغناء عن العمالة المؤقتة الخاصة بأعمال النظافة بالمستشفى، من الذين تتخطى أعمارهم 45 عاماً، تؤكد إدارة هيئة قناة السويس عدم صحة هذه الشائعة المغرضة التي لا يستهدف مروجوها سوى النيل من استقرار و ازدهار العمل بالهيئة و إشاعة أجواء من البلبلة و عدم اليقين.

وتابع البيان: "كما تؤكد الهيئة حرصها على مصلحة جميع فئات العاملين بها، طالما أنهم يؤدون ما يوكل إليهم من مهام بما تستوجبه من الجدية والأمانة والالتزام".

وهيئة قناة السويس إذ توضح هذه الحقائق أمام الرأي العام، تهيب بالجميع استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية سواء الموقع الرسمي للهيئة أو البيانات التي يصدرها المتحدث الرسمي.