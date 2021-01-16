قافلة طبية مجانية لمستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء 20 يناير

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد مستشفى الشيخ المركزى بشمال سيناء، لاستقبال قافلة طبية للكشف على الأهالى يوم 20 يناير، وأعلنت مستشفى الشيخ زويد المركزى، أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية من الهلال الأحمر للكشف الطبى وإجراء الفحوصات المعملية والاشعات والعلاج مجانا لأهالى الشيخ زويد ، خلال الفترة من20 ،21 ، 22 يناير 2021 .

وأوضح البيان، أن القافلة تشمل تخصصات "رمد ، أنف وأذن وحنجرة ، مسالك بوليه ، أطفال ، جراحه عامه ، باطنه " .

وشددت إدارة المستشفى، على الأهالى الراغبين فى الحصول على خدمة القافلة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية قبل واثناء التواجد بالمستشفى حرصا على الصالح العام.

وكان مستشفى العريش العام، استقبل امس فريق طبى من معهد القلب بالقاهرة، لعلاج المواطنين بالمجان. وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها وصول فريق طبى من معهد القلب القومى بالقاهرة الى مستشفى العريش العام، للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

الفريق برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز، استشارى قلب فى المعهد القومى للقلب، ويضم كلا من دكتور محمد محمود السيد نوار أخصائى قلب فى المعهد، ومحمد محمد فايق فنى آشعة فى المعهد، وسعيد على عبد العاطى فنى تمريض ومنسق القافلة.

واستقبل مستشفى العريش دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيان ان الدفعة تضم كلا من الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية استاذ الكبد والجهاز الهضمي، ودكتور محمد محسن عطية مدرس جراحة مخ واعصاب، ودكتور هانى زهران محمد مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب، ودكتور احمد سمير حسنى استاذ مساعد جراحة اوعية، ودكتور احمد علوان محمد مدرس جراحة قلب وصدر، ودكتور محمود عبدة ياسين مدرس جراحة عامة، ودكتور تامر السعيد النعيمى استاذ مساعد جراحة عامة، ودكتور محمد محسن ابو الفتوح مدرس مساعد جراحة العظام، ودكتور هشام احمد عبد المهيمن استاذ مساعد تخدير، ودكتور يوسف محمد فهيم استاذ أشعة.