فوز أرمين لاشيت برئاسة الحزب المسيحى الألمانى خلفا لميركل

وكالات

فاز المرشح الوسطي، أرمين لاشيت، برئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى بألمانيا خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتسابق للحصول على هذا المنصب المهم، 3 مرشحين وهم: أرمين لاشيت، فريدريك ميرز، نوربرت روتجن، كانت ميركل، قررت عدم الترشح مرة أخرى لزعامة الحزب، بالإضافة إلى أن تكون هذه الفترة هى الأخيرة لها فى منصب المستشارة الألمانية.

ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تشديد القيود بشكل ملحوظ فى البلاد، لمواجهة فيروس كورونا، ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، طلبت ميركل اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحى الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذى شارك فى الاجتماع.