اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تعلن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق فى قلقيلية

السبت، 16 يناير 2021 05:06 م
فلسطين تعلن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق فى قلقيلية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أُصيب 3 مواطنين فلسطينيين،  بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان فى القرية، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما، مشيرة إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وفى سياق آخر، هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين ومساكنهم، فى مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وناشد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.

 


فلسطين

أخبار فلسطين

عنف الاحتلال

الاحتلال

قلقيلية

شرطة الاحتلال الاسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار صوب أراضى المزارعين شرق خان يونس

السبت، 16 يناير 2021 12:03 م

إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الغاز واعتقال مسن خلال قمع الاحتلال مسيرة

الجمعة، 15 يناير 2021 11:12 م

ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر الـ 103.. أبرز إنجازات الزعيم الراحل خلال حكمه.. تأميم قناة السويس لمصر وبناء السد العالى وخروج الاحتلال البريطانى.. ومجانية التعليم ومشروع التأمين الصحى وحفر شبكة الرى المصرية

الجمعة، 15 يناير 2021 09:30 م

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف حمامة السلام الفلسطينية فى كاريكاتير أردنى

الخميس، 14 يناير 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة