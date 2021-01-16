فرق طبية تواصل متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في الغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، على استمرار متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

وأضاف أنه فيما يخص مواعيد الزيارات المنزلية، فإنها تعمل يوميًا خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرا، مشيرا إلى أنه يتم عمل زيارتين خلال الأسبوع الأول للإصابة ثم زيارة أسبوعية حتى التعافى، على أن تكون الزيارة الثانية بعد مرور 3 أيام من الزيارة الأولى.

وأكد أن المبادرة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم بالمستشفيات، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويتم تسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات الخاصة بالترصد فى كافة المستشفيات من خلال التابلت المتصل بالإنترنت لتسجيل الزيارات لكل فريق طبى وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى.



الفرق الطبية تتابع الحالات



الفرق الطبية تتابع الحالات