اليوم السابع
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فرض العزل العام على قاعدتين أمريكيتين في كوريا الجنوبية بعد تفاقم إصابات كورونا

السبت، 16 يناير 2021 10:37 ص
فرض العزل العام على قاعدتين أمريكيتين في كوريا الجنوبية بعد تفاقم إصابات كورونا القوات الأمريكية
رويترز

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 قالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها فرضت عزلا عاما على اثنين من أكبر قواعدها، هما حامية يونجسان ومعسكر همفريز، حتى يوم الثلاثاء بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويقع معسكر همفريز في بيونجتايك جنوبي العاصمة الكورية سول وهو أكبر قاعدة أمريكية في الخارج ويضم قيادة القوات الأمريكية في كوريا وآلاف الجنود والعمال المدنيين وأفراد أسرهم.

ولم يتضح على الفور عدد الحالات التي تم الإعلان عن ظهورها في القاعدتين، لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت اليوم السبت إن الفحوص أكدت حتى الآن إصابة 18 شخصا في المجمل ممن ينتسبون للقاعدة الأمريكية في سول.

يأتي الإعلان عن الحالات الجديدة في الوقت الذي يجري فيه تطعيم القوات الأمريكية في البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 580 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى 71820، توفي منهم 1236.

وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشيول في إفادة اليوم السبت إن كوريا الجنوبية ستمدد الإرشادات الحالية للتباعد الاجتماعي في العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين آخرين بعد النجاح في تقليص حالات الإصابة بشكل كبير.

وأضاف "على الرغم من وقف انتشار الموجة الثالثة من الجائحة والتحول إلى اتجاه نزولي فإننا لم نصل بعد إلى الوضع الذي يمكن أن نتخلى فيه عن حذرنا".

وحثت السلطات الصحية المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أوائل فبراير شباط وهي المناسبة التي اعتاد فيها الناس على السفر بين الأقاليم للقاء الأهل والأقارب.

وشهدت كوريا الجنوبية، التي لم تفرض عزلا تاما ولم تصدر أوامر بالبقاء في المنازل، أكبر موجة من الإصابات في الأسابيع الأخيرة إذ سجلت رقما قياسيا بلغ 1241 حالة في يوم واحد خلال عطلة عيد الميلاد.

 

 

 


كوريا الجنوبية

القوات الأمريكية

كورونا

فيروس كورونا

عزل عام

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