اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 08:39 م
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وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية..

غلق 2605 منشأة ومركز للدروس الخصوصية لمخالفتهم مواعيد الغلق بالغربية

السبت، 16 يناير 2021 07:38 م
غلق 2605 منشأة ومركز للدروس الخصوصية لمخالفتهم مواعيد الغلق بالغربية تشميع - ارشيفية
الغربيــــة عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه قد تم غلق 1865 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق منذ الأول من ديسمبر الماضى فى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث تم غلق 513 محل، و104 سوق، و163 مطعم، 288 مقهى، و281 ورشة و513 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع 740 مركزاً للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأهاب محافظ الغربية، بأصحاب المحالّ والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

فيروس كورونا المستجد

قرارات مجلس الوزراء

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