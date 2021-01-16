غلق شارع العبور بالمنصورة لمدة 3 أشهر لتجديد خطوط الصرف بدءا من اليوم

الدقهلية شريف الديب

أكد المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، أنه سوف يتم إجراء غلق منطقة شارع العبور الواصل ما بين طريق المنصورة السريع، ومنطقة عبد السلام عارف بالاتجاهين بدون تعطيل الحركة المرورية، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من صباح اليوم السبت 16 يناير، وذلك لتنفيذ أعمال أحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى وخطوط مياه الشرب بمنطقتى العبور وعبد السلام عارف.

وتتضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب، إحلال وتجديد خطى طرد صرف محطة رفع صرف صحى رقم 23 ومحطة صرف صحى شرق المنصورة، وسيتم العمل بالحارة اليمنى ابتداء من الطريق السريع باتجاه دوران العبور، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الأعمال 60 يوما ابتداء من بدء أعمال التنفيذ المقررة اليوم السبت.

كما سيتم خلال خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع كفاءة البنية التحتية إحلال وتحديد خط انحدار صرف صحى لسكان أبراج أحمد ماهر، وسيتم العمل بالحارة اليسرى ابتداء من دوران شارع أحمد ماهر باتجاه لوحة توزيع كهرباء العبور، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الأعمال 90 يوما من بدء الأعمال المقررة اليوم.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، المحاسب محمد عبد الباقى، أن أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى التى تتم بنطاق حى غرب تهدف إلى استيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وإنهاء مشاكل الصرف المتكررة.

فيما وجه رئيس حى غرب المنصورة، القائمين على الأعمال بسرعة إتمام الأعمال وبوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.