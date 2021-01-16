طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية ومعتدل فى الكوريت وبارد فى الإمارات

السعودية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم السبت ، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد – وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.
الكويت:
وفى الكويت معتدل نهارا و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
اما فى الليل فمائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.
الامارات:
وفى الامارات يكون الطقس اليوم السبت بارد و درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة، مع وجود فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة في الشمال.
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