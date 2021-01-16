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طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية ومعتدل فى الكوريت وبارد فى الإمارات

السبت، 16 يناير 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية ومعتدل فى الكوريت وبارد فى الإمارات درجات الحرارة
كتب : أحمد علوى

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تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح والاتربة وفرص سقوط الامطار فى السعودية والكويت والامارت، مع توقعات بطقس معتدل بشكل عام.

 

 

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم السبت ، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد – وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

الكويت:

وفى الكويت معتدل نهارا و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

اما فى الليل فمائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

الامارات:

وفى الامارات يكون الطقس اليوم السبت بارد و درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة، مع وجود فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة في الشمال.

 


طقس الخليج

الطقس

طقس السعودية

طقس الكويت

طقس الامارات

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