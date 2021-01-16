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ضبط 5 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت بطريقة غير شرعية

السبت، 16 يناير 2021 08:15 م
ضبط 5 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت بطريقة غير شرعية الشرطة الكويتية
كتب مصطفى عنبر

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تمكن مواطنون كويتيون من ضبط 5 إيرانيين دخلوا الكويت بطريقة غير شرعية، حيث تسللوا بحراً عن طريق الشاليهات ضمن مجموعة أخرى لا تزال متوارية عن الأنظار، حيث حاولوا الاختفاء في محيط الشاليهات.

 

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة«القبس» الإلكترونية، إن الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات من مجموعة من المواطنين في منطقة شاليهات ميناء عبد الله، عن ضبطهم لمجموعة من الأشخاص الإيرانيين الذين تسللوا إلى البلاد بحراً، وتوجهت على الفور الفرق الأمنية إلى الموقع، وتبين أن المضبوطين 5 أشخاص، وأحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وأضافت المصادر أن المضبوطين ضمن مجموعة أخرى تسللت إلى البلاد بحراً، ولا تزال التحريات وعملية تمشيط المنطقة جارية لضبطهم، مؤكدة أن عملية إلقاء القبض عليهم مسألة وقت لا أكثر.

 

وأوضحت المصادر أن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكاناً لاختفائهم، لكن يقظة المواطنين حالت دون ذلك.


الكويت

ايران

شاليهات

تسلل

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