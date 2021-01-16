ضبط 102 شيشة ببعض المقاهى المخالفة ومصادرة وإعدام 450 آخرى بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية لمركزومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة العميد عبد الله الميجى حملة على المقاهى والكافيتريات ، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 102 شيشة بعدد من المقاهى المخالفة بمركز كوم حمادة ،حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها ، تم إعدام 450 شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين .

وفى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها ، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"



إعدام الشيش المضبوطة



الشيشة المضبوطة