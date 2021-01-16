صور.. تغريم 10 مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى حملة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، اليوم الإثنين، حملة موسعة للمتابعة الدوريه للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تغريم 10 مواطنين بدون كمامات بالمخالفة للتعليمات.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، نه توجهت الحملة إليّ منطقة موقف أرمنت والشوارع المتفرعة ، و تم ضبط عدد ١٠ أشخاص بدون كمامة في المواصلات العامة والمحال التجارية وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة المواطنين من أهالي مدينة الأقصر .

وفى سياق متصل تم شن حملة لرفع الإشغالات بالمنطقة المعنية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الادارة، وتم ورفع جميع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية، حيث شارك فى الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأعضاء المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر بالإضافة إلى النقيب محمد فريد والنقيب تامر عباس ضباط بادارة شرطة المرافق .

وكان قد شن مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة موسعة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوجهت الحملة إلى منطقة معدية الأهالي والشوارع المتفرعة منها، وتم ضبط عدد 21 شخصا بدون كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها، كما تم فض فرح بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، إن الحملة التى خرجت في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، نجحت فى تحرير 29 محضرا متنوعا (11 محضر إشغال و11 محضر ادارة محال بدون ترخيص و7 محاضر نظافة)، ورفع جميع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الإشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، وشدد رئيس المدينة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.



تغريم 10 مواطنين لعدم إرتداء الكمامات فى حملة بالأقصر



حملات ضبط المخالفين والمخالفات بالاقصر