وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش كان يرافقه السفير الصيني لدى صربيا أثناء استقبال الشحنة في مطار بلجراد.

وقال فوتشيتش في تصريح للصحفيين: "أود أن أشكر الرئيس (الصيني) شي جينبينج والقيادة الصينية على إرسال مليون جرعة من اللقاح إلينا".

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صربيا يتجاوز 370 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3708 وفاة.