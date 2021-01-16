شركة مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف.. صور

فريق المحافظات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي، وذلك بعد أعمال رفع كفاءة وصيانة تلك المحركات فى الورش الكبرى المتخصصة، لضمان استدامة المحركات والطلمبات داخل محطات الصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه توجهت لجنة فنية إلى الورش الكبرى بمدينة العبور، بإشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، وبرئاسة المهندس عصام العلاف مدير عام التشغيل والصيانة، وذلك للوقوف على ما تم من إصلاح وصيانة أكبر محركات الشركة بقدرة 860 ك \ وات، وبهدف المتابعة ونقل الخبرات بين مهندسى الشركة .

وأشار رئيس مياه القناة، إلى استمرار أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء استخدم شبكات الصرف الصحى، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمرانى الرأسى ببناء الأبراج السكنية، مشيراً إلى أنه تم الدفع بفرقتى تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.



أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحى



اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحى