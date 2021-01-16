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شاهد من الـ FBI: يمينيون أرادوا اغتيال بنس وبيلوسى خلال اقتحام الكابيتول

السبت، 16 يناير 2021 01:30 م
شاهد من الـ FBI: يمينيون أرادوا اغتيال بنس وبيلوسى خلال اقتحام الكابيتول اقتحام الكونجرس
كتبت رباب فتحى

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قال شاهد من مكتب التحقيقات الفدرالي الـFBI، إن أعضاء من اليمين المتطرف من جماعة "براود بويز" كانوا يأملون فى اغتيال نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى خلال الاقتحام العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكى الأسبوع الماضى، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقدم عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالى هذا الادعاء في إفادة خطية كجزء من شكوى جنائية ضد دومينيك بيزولا البالغ من العمر 43 عامًا، المتهم بالمشاركة فى أعمال الشغب لدعم مزاعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية "مسروقة."

وزُعم أن بيزولا، المعروف أيضًا باسم "سباز"، استخدم درعًا مأخوذًا من ضابط شرطة في الكابيتول لتحطيم نافذة الكابيتول قبل دخول المبنى. قال شاهد من مكتب التحقيقات الفدرالي إن المجموعة التى كان بيزولا معها ناقشت ارتكاب أعمال عنف تتجاوز بكثير الأضرار في الممتلكات.

وقالت المجلة، إن الإفادة الخطية التي تم تقديمها يوم الأربعاء تضمنت  "[الشاهد] ذكر أن أعضاء آخرين في المجموعة تحدثوا عن أشياء فعلوها خلال النهار ، وقالوا إن أي شخص يضعون أيديهم عليه سيقتلونه ، بما في ذلك نانسي بيلوسي. [الشاهد] ذكر كذلك أن أعضاء هذه المجموعة ، بما في ذلك" سباز "، قالوا إنهم كانوا سيقتلون [نائب الرئيس] مايك بنس إذا أتيحت لهم الفرصة".

وأضافت: "قالت المجموعة إنها ستعود يوم 20 يناير...وأنهم يخططون لقتل كل شخص يمكنهم قتله. [الشاهد] قال الرجال إنهم جميعًا لديهم أسلحة نارية."

أُلقي القبض على بيزولا ، من مدينة روتشستر بنيويورك ، يوم الجمعة ووجهت إليه تهمة عرقلة إجراءات رسمية ، وتدمير ممتلكات حكومية والدخول غير القانوني إلى مبنى أو أراضٍ محظورة ، مع احتمال توجيه تهم إضافية. من المحتمل أن يواجه 20 عامًا في السجن إذا أدين.

تشير وثائق المحكمة إلى مقطع فيديو لبيزولا وشركائه بعد اختراق المبنى. تم تصويره وهو يدخن سيجار ويحتفل بـ "دخان النصر في مبنى الكابيتول" بينما يصف الاختراق بأنه "رائع"، تشير الوثائق أيضًا إلى أن بيزولا يصف نفسه بأنه "طبيب بيطري بحري / ملاكم / وطنى وينتمى إلى جماعة "براود بويز"  في ملف التعريف على تطبيق المراسلة  تليجرام.


احداث الكونجرس

اقتحام الكابيتول

بيزولا

ترامب

براود بويز

مايك بنس

نانسى بيلوسى

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