"سى إن إن " تكشف آخر تطورات التحقيقات فى أنشطة "منظمة ترامب" التجارية

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت شبكة سي إن إن ، الأمريكية تطورات جديدة في التحقيقات التي تجريها السلطات في نشاط منظمك ترامب التجارية ، المملوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقالت في تقرير لها اليوم السبت إن المدعي العام لمنطقة مانهاتن وسع دائرة التحقيقات لتضم فحص ممتلكات عائلة ترامب في مقاطعة ويستشستر.‏

وبحسب ما ذكرت الشبكة نقلا عن وثائق المحكمة التي حصلت عليها ، أن نجل الرئيس ترامب ، إريك ترامب ‏، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب شارك بشكل مباشر في المناقشات حول العقار ‏الذي تبلغ مساحته 212 فدانًا ، والذي يُطلق عليه ‏Seven Springs‏ ، ونوهت التحقيقات الى أن مسؤولي البلدة ، أرسلوا مذكرات استدعاء أمام هيئة المحلفين للحصول على معلومات حول أي ‏محادثات أو مراسلات أجروها مع منظمة ترامب بشأن خططها التنموية

وقال رولاند باروني ، محامي بلدة ‏نورث كاسل ، في نيويورك ، لشبكة سي إن إن ، البلدة تلقت وامتثلت لأمر استدعاء "يطلب ملفات مجلس ‏التخطيط ، وأي مراسلات ، وأي بريد إلكتروني" تم تبادله بين البلدة ومنظمة ترامب، وتعتبر نورث كاسل هي ‏واحدة من ثلاث بلديات يغطيها المجمع العائلي الكبير لترامب ، ونقلت الشبكة عن مصادر قولها تم استدعاء ممثلين عن منظمة ترامب أيضًا للحصول على ‏معلومات حول الممتلكات ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية التي حصلت عليها الشركة

ووفقا للتقرير فان الممتلكات ، التي اشترتها منظمة ترامب في عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار ، هي أيضًا ‏جزء من تحقيق مدني يجريه المدعي العام في نيويورك ، حول ما إذا كانت الشركة قد كذبت بشأن قيمة أصول ‏معينة لتلقي المزيد من القروض المفيدة و المزايا الضريبية.‏