اليوم السابع
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"سى إن إن " تكشف آخر تطورات التحقيقات فى أنشطة "منظمة ترامب" التجارية

السبت، 16 يناير 2021 06:10 م
"سى إن إن " تكشف آخر تطورات التحقيقات فى أنشطة "منظمة ترامب" التجارية ترامب وأفراد العائلة
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت شبكة سي إن إن ، الأمريكية تطورات جديدة في التحقيقات التي تجريها السلطات في نشاط منظمك ترامب التجارية ، المملوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقالت في تقرير لها اليوم السبت إن المدعي العام لمنطقة مانهاتن وسع دائرة التحقيقات لتضم فحص ممتلكات عائلة ترامب في مقاطعة ويستشستر.‏

وبحسب ما ذكرت الشبكة نقلا عن وثائق المحكمة التي حصلت عليها ، أن نجل الرئيس ترامب ، إريك ترامب ‏، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب شارك بشكل مباشر في المناقشات حول العقار ‏الذي تبلغ مساحته 212 فدانًا ، والذي يُطلق عليه ‏Seven Springs‏ ، ونوهت  التحقيقات الى  أن مسؤولي البلدة ، أرسلوا مذكرات استدعاء أمام هيئة المحلفين للحصول على معلومات حول أي ‏محادثات أو مراسلات أجروها مع منظمة ترامب بشأن خططها التنموية

وقال رولاند باروني ، محامي بلدة ‏نورث كاسل ، في نيويورك ، لشبكة سي إن إن ، البلدة تلقت وامتثلت لأمر استدعاء "يطلب ملفات مجلس ‏التخطيط ، وأي مراسلات ، وأي بريد إلكتروني" تم تبادله بين البلدة ومنظمة ترامب، وتعتبر نورث كاسل هي ‏واحدة من ثلاث بلديات يغطيها المجمع العائلي الكبير لترامب ، ونقلت الشبكة عن مصادر قولها  تم استدعاء ممثلين عن منظمة ترامب أيضًا للحصول على ‏معلومات حول الممتلكات ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية التي حصلت عليها الشركة 

ووفقا للتقرير فان الممتلكات ، التي اشترتها منظمة ترامب في عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار ، هي أيضًا ‏جزء من تحقيق مدني يجريه المدعي العام في نيويورك ، حول ما إذا كانت الشركة قد كذبت بشأن قيمة أصول ‏معينة لتلقي المزيد من القروض المفيدة و المزايا الضريبية.‏

 

 

 

 


الولايات المتحدة

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نيويورك

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