"سى إن إن " تكشف آخر تطورات التحقيقات فى أنشطة "منظمة ترامب" التجارية

كشفت شبكة سي إن إن ، الأمريكية تطورات جديدة في التحقيقات التي تجريها السلطات في نشاط منظمك ترامب التجارية ، المملوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقالت في تقرير لها اليوم السبت إن المدعي العام لمنطقة مانهاتن وسع دائرة التحقيقات لتضم فحص ممتلكات عائلة ترامب في مقاطعة ويستشستر.
وبحسب ما ذكرت الشبكة نقلا عن وثائق المحكمة التي حصلت عليها ، أن نجل الرئيس ترامب ، إريك ترامب ، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب شارك بشكل مباشر في المناقشات حول العقار الذي تبلغ مساحته 212 فدانًا ، والذي يُطلق عليه Seven Springs ، ونوهت التحقيقات الى أن مسؤولي البلدة ، أرسلوا مذكرات استدعاء أمام هيئة المحلفين للحصول على معلومات حول أي محادثات أو مراسلات أجروها مع منظمة ترامب بشأن خططها التنموية
وقال رولاند باروني ، محامي بلدة نورث كاسل ، في نيويورك ، لشبكة سي إن إن ، البلدة تلقت وامتثلت لأمر استدعاء "يطلب ملفات مجلس التخطيط ، وأي مراسلات ، وأي بريد إلكتروني" تم تبادله بين البلدة ومنظمة ترامب، وتعتبر نورث كاسل هي واحدة من ثلاث بلديات يغطيها المجمع العائلي الكبير لترامب ، ونقلت الشبكة عن مصادر قولها تم استدعاء ممثلين عن منظمة ترامب أيضًا للحصول على معلومات حول الممتلكات ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية التي حصلت عليها الشركة
ووفقا للتقرير فان الممتلكات ، التي اشترتها منظمة ترامب في عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار ، هي أيضًا جزء من تحقيق مدني يجريه المدعي العام في نيويورك ، حول ما إذا كانت الشركة قد كذبت بشأن قيمة أصول معينة لتلقي المزيد من القروض المفيدة و المزايا الضريبية.
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