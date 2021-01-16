ست بيت وطباخة شاطرة ومصرية أصيلة.. يوم فى حياة إيطالية تعيش بريف الفيوم (لايف)

والتقى "اليوم السابع" مع السيدة الإيطالية داخل منزلها بالفيوم، وهى تربى البط والدواجن فى سطوح منزلها، بعد استقرارها مع زوجها المصرى، وسردت تفاصيل حياتها اليومية منذ الصباح فى منزلها بتناول كوب القهوة صباحاً دون الإفطار، وتجهيز الأكل لأطفالها من محشى وبط ولحوم وطبيخ مصرى أصيل وغيرها من الأكلات المصرية لأسرتها وأبنائها.

تقول ديسيريه أو كما أسماها زوجها عقب اعتناقها للإسلام "أمينة" إنها لم تتخيل يوما أنها ستتزوج من مصرى أو أى جنسية أخرى غير الجنسية الإيطالية، لافتة إلى أنها اعتادت منذ صغرها على احترام رغباتها وهو ما دفعها لترك التعليم بعد المرحلة الإعدادية، لأنها كما أطلقت على نفسها "بليدة" فى الدراسة لكنها ذكية فى الحياة ولديها قدرة على اتخاذ قراراتها.

ولفتت إلى أنها فى إحدى المرات وأثناء تواجدها بمستشفى فى روما لمرض جدها قابلت محمد جمال شاب مصرى سافر للعمل فى إيطاليا والذى كان يجلس مع صديقه المريض ووجدت نظرات منه تؤكد إعجابه بها، خاصة أنها كانت على قدر كبير من الجمال، وبالصدفة تبين أنه يسكن بجوار مسكنها وابنة خالها تعرفه جيدا، وبدأ فى الحديث معا وكان دوما يساعدها فى أى شىء تحتاجه، فوجدت فيه مواصفات الرجل الذى تبحث عنه للزواج منه، وبالفعل اتفقا على الزواج لكنها فوجئت برفض شديد من قبل أهلها خاصة شقيقها، ومع إصرارهم على الرفض أبلغتهم بقرارها بالزواج منه واعتناق الإسلام، وبالفعل اعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب وبدأت تتعلم تعاليم الدين واتفق مع محمد على السفر لمصر لإقامة حفل زفاف هناك والإقامة مع أسرته.