زراعة القليوبية: 250 مليون و722 ألف جنيه قروض لـ1850 مستفيدا من مشروع البتلو

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى القروض التى تم منحها للمنتفعين 250 مليون و722 ألف جنيها، فيما بلغ عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة 1850 مربى، باجمالى 13200 رأس (أبقار- جاموس)، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيوانى تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

وأوضح "زايد"، أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، موضحا أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.

أما عن خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو، فتبدء بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له وتقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى – عضو من البنك الزراعى – عضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع، وفى حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحلقات (التى يتم تسكين الحيوانات بها) فى الحظيرة.

وعند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل ادارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها، ويتم الإقراض على مرحلتين - الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم – 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم – 450 كجم، ويكون القرض بحد أقصى 500 ألف جنيه للفرد، أما الجمعيات والشركات بحد أقصى مليون جنيه.

,يتم التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيوانى بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل وكذا الضامن أن وجد، وصورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة، وإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد فى حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة، ويتم الرد على استفسارات المتقدمين للحصول على قرض مشروع البتلو من خلال الإدارات الزراعية وفروع البنك الزراعى بمراكز ومدن المحافظة.