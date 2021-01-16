رصف طريق "الزقازيق - أبو حماد – العباسة" فى الشرقية بـ99 مليونا و800 ألف جنيه

الشرقية إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول الي بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين ، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبها أوضحت المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق الزقازيق / أبوحماد / العباسة بنطاق مركزي الزقازيق وأبو حماد بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %، مشيره إلي أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق ، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80 % والانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كم وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.