رئيس مدينة فارسكور: الهبوط الأراضى بطريق الرحامنة غير مؤثر وتم اخطار الرى

دمياط معتز الشربينى

قال اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط إنه تمت معاينة الهبوط الأراضى الواقع بطريق ترعة الرحامنة.

وأشار رئيس المدينة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تبين أن موقع الهبوط عبارة عن جزء مغطى من ترعة الرحامنة، وأن هذا الجزء يحتاج تدبيش للأرض، وتم إخطار إدارة الرى للإصلاح ومعالجة الهبوط حيث إن الطريق يتبع لها، لافتا إلى أن هذا الانهيار غير مؤثر وليس منه مخاطر، وأن الهبوط تم بسبب مرور مقطورة محملة بالرمل من فوقة، وأضاف أنه تم وضع حواجز بجوار الهبوط لحين إجراء أعمال المعالجة والإصلاح اليوم.

وكان هبوط أرضى مفاجئ بالطريق الرئيسى لترعة قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، قد تسبب فى سقوط جزء من مقطورة تمر بالطريق الرئيسى فى حفرة بالطريق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو حوادث. وتجمع أهالى المنطقة فى محاولة لإخراج السيارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لقرية الرحامنة لرفع السيارة.