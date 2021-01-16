اليوم السابع
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رئيس غينيا يعيد تكليف "كاسورى فوفانا" بتشكيل الحكومة

السبت، 16 يناير 2021 09:56 م
رئيس غينيا يعيد تكليف "كاسورى فوفانا" بتشكيل الحكومة ألفا كوندى الرئيس الغينى
كوناكرى /أ ش أ/

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أعاد الرئيس الغينى ألفا كوندى تكليف إبراهيم كاسورى فوفانا بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لمرسوم رئاسى تلاه التلفزيون الوطن مساء اليوم السبت، يأتى هذا القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الغينية استقالة رئيس الوزراء فوفانا من منصبه.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة فإن فوفانا الذى يتولى رئاسة الوزراء فى البلاد منذ عام 2018، تقدم باستقالته، وأن الرئيس ألفا كوندى قبلها

وبعد هذه الاستقالة، أصدر رئيس الدولة تعليماته لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المنتهية ولايته بالتعامل مع الشؤون الجارية لحين تعيين فريق حكومى جديد.

جدير بالذكر أن غينيا شهدت انتخابات تشريعية فى مارس 2020، ورئاسية فى أكتوبر من العام نفسه التى فاز من خلالها الرئيس كوندى بولاية رئاسية ثالثة.

 


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