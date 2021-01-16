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رئيس البرلمان العربى: دور الرئيس السيسى إضافة للعمل العربى المشترك

السبت، 16 يناير 2021 07:27 م
رئيس البرلمان العربى: دور الرئيس السيسى إضافة للعمل العربى المشترك رئيس البرلمان العربى
كتب أيمن رمضان

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قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، إن دور الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكل إضافة للعمل العربى المشترك كان له دور كبير فى الدفاع عن الدول العربية والدفاع عن الأمة العربية والحق العربى، مشيراً إلى أنه ألتقى الرئيس اليوم السبت وأطلعه على برنامج عمل البرلمان العربى .

 

وأضاف "العسومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن سياسة البرلمان العربى تتبنى الدفاع عن سيادة الدول العربية وتعمل ضد أى تدخل أجنبى وتعتمد دبلوماسية عربية واضحة لتحقيق العمل العربى المشترك، وتابع:" خاصة الفترة الحالية التى تشهدها الدول العربية تمر بأمر خطير يتطلب الوحدة من الجميع".

 


البرلمان العربى

الرئيس السيسى

اخبار مصر

الوحدة العربية

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