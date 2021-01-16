اليوم السابع
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دبى تطلق التشغيل التجريبى لـ"تاكسى لندن" فبراير المقبل.. فيديو

السبت، 16 يناير 2021 09:56 ص
دبى تطلق التشغيل التجريبى لـ"تاكسى لندن" فبراير المقبل.. فيديو تاكسى لندن
كتب محمد جمال

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أعلن مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات بدبى، إطلاق مؤسسة تاكسى دبى التشغيل التجريبى لخدمة (تاكسى لندن)، الذى يعتمد نظام الطاقة الهجينة: (الكهرباء والوقود)، ويتميز بتصميمة الخارجى شبه المقوس، ولونه الأسود، ويعد أحد المعالم السياحية والخدمية في العاصمة البريطانية لندن، وستبدأ المؤسسة بتشغيل المركبة، اعتباراً من فبراير المقبل، وستتوفر المركبة، في مطار دبى الدولى، بحسب " البيان".

جاء ذلك خلال زيارة معالي مطر محمد الطاير لمؤسسة تاكسي دبى، التي اطلع خلالها على مؤشرات أداء المؤسسة عام 2020، والمشاريع والمبادرات التي تعتزم تنفيذها العام الجارى، واستمع لشرح عن المميزات الداخلية لـ"تاكسى لندن"، الذي ينفرد بتصميمه الداخلي الذي يوفر الرحلة للركاب مع مساحة واسعة تضم ستة مقاعد بمقصورة منفصلة عن السائق، وكذلك تصميمها المجهز لخدمة أصحاب الهمم، ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام التفعيل الصوتي، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi.

كما استمع لشرح عن المزايا الفنية للمركبة، المزودة بمحرك مزدوج للتحكم بالمركبة في الظروف المناخية المختلفة، ومكابح سريعة، وكذلك سرعة شحن البطارية بمعدل 30 دقيقة بنظام الشحن السريع، وقرابة ثلاث ساعات بنظام الشحن العادي.


دبى

تاكسى لندن

الإمارات

الأقمار الصناعية

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