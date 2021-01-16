حملات لفض سرادقات الأفراح والعزاء وغلق مراكز الدروس الخصوصية فى الشرقية "صور"

الشرقية - إيمان مهنى

شد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية ، وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 10 شيش من أحد المقاهى بنطاق الوحدة المحليه ببردين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمصادرة 7 شيش من أحد المقاهى المخالفه بمنطقه تقسيم المعلمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الأحترازية وأسفرت عن فض فرحين قبل بدءهم وغلق قاعتين أفراح لمنع تجمعات المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين ، وأسفرت عن فض فرح و3 سرادقات مقامه لإقامه عزاء بنطاق الوحده المحليه لقريه المهديه (كفر أبو حطب) وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملتها لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية وأسفرت عن تغريم 6 مواطنين وتحصيل الغرامات الماليه المقررة لعدم إرتداء الكمامه الواقيه حرصاً على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين وأسفرت عن فض سرادق فرح بقرية المسيد وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.



ضبط فرح وفضه



ضبط قاعة أفراح وفضها