جو بايدن: العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارتى

كتب محمد سعودي

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارته الجديدة فى البيت الأبيض، مؤكدا على اهتمامه بالحقيقة والصدق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"سيكون العلم في طليعة إدارتي - وستضمن هذه المجموعة أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة"، فيما نقلت فضائية "العربية" قوله :"حريصون على ريادة أميركا التكنولوجية عالميا". وذلك فى إطار تقديمه فريقه العملي ضمن إدارته المقبلة.



Science will be at the forefront of my administration — and this group will ensure everything we do is grounded in science, facts, and the truth. Tune in as I introduce members of my science team. https://t.co/ZEhKL5k59t — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اختيار عالم الوراثة إريك لاندر ليكون مستشارا علميًا للبيت الأبيض، وهو المنصب الذي تركه الرئيس المنتيهة ولايته دونالد ترامب شاغرًا لمدة 18 شهرا، على أن يصبح هذا المنصب برتبة وزير للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بايدن أكد أنه سيرتقي بدور العلم في حكومته في إطار سعيه لما وصفه بـ "تحديث وتنشيط إستراتيجيتنا الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" .. مشيرة إلى أن لاندر هو عالم في الوراثة والرياضيات وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أيضًا مدير مؤسس لمعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، ويرشحه بايدن لمنصب مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا لمنصب المستشار العلمي للبيت الأبيض.

ورأت الصحيفة أن التعيين يشير إلى تحول جذري لدور العلم في إدارة ترامب، حيث ترك ترامب منصب المستشار العلمي فارغًا لمدة 18 شهرا، بينما تجاهلت إدارته بشكل روتيني توجيهات العلماء الحكوميين بشأن قضايا مثل جائحة فيروس كورونا والتلوث الكيميائي وتغير المناخ.



وأضافت أن بايدن رشح أيضا ألوندرا نيلسون، الأستاذة في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، ورئيسة مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية في واشنطن، لمنصب نائبة مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، كما رشح كلا من فرانسيس أرنولد وماريا زوبر لتكونا الرئيستين المشاركتين الخارجيتين لمجلس مستشاري الرئيس في العلوم والتكنولوجيا، وهو مجلس من الخبراء المتطوعين البارزين من خارج الحكومة الفيدرالية.