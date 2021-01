جو بايدن: العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارتى

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارته الجديدة فى البيت الأبيض، مؤكدا على اهتمامه بالحقيقة والصدق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"سيكون العلم في طليعة إدارتي - وستضمن هذه المجموعة أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة"، فيما نقلت فضائية "العربية" قوله :"حريصون على ريادة أميركا التكنولوجية عالميا". وذلك فى إطار تقديمه فريقه العملي ضمن إدارته المقبلة.



Science will be at the forefront of my administration — and this group will ensure everything we do is grounded in science, facts, and the truth. Tune in as I introduce members of my science team. https://t.co/ZEhKL5k59t