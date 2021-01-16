اليوم السابع
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جارديان: واشنطن تستعد لمظاهرات صاخبة وأحداث عنف قبل تنصيب بايدن

السبت، 16 يناير 2021 11:20 ص
جارديان: واشنطن تستعد لمظاهرات صاخبة وأحداث عنف قبل تنصيب بايدن دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إن واشنطن العاصمة ومبانى الكابيتول فى الولايات المتحدة ، تستعد لموجة محتملة من العنف ، بعدما حذر مسئولو إنفاذ القانون من أن المسلحين الموالين للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يخططون لاحتلال المدن في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في أعقاب هجوم 6 ينايرعلى مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب وأعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة التي خلفت خمسة قتلى ، بمن فيهم ضابط شرطة.

وأضافت الجارديان ، إن المظاهرات المخطط لها والتهديد بالعنف ، والتي تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تكافح جائحة فيروس كورونا، لها تأثير مخيف على خطط تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس في 20 يناير، حيث من المتوقع أن يغادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة في ذلك الصباح.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أن مراسم "بروفة" حفل التنصيب التي كانت مقررة يوم الأحد تم تأجيلها حتى يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية،  من المتوقع أن يغلق ناشونال مول أمام الجمهور يوم التنصيب.

وبعد إحاطة من الخدمة السرية، وسلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ألغى بايدن ، أيضًا خططه لركوب قطار أمتراك من مسقط رأسه ويلمنجتون ، ديلاوير ، إلى واشنطن لحضور حفل التنصيب.

وأرسلت لجنة الإشراف في مجلس النواب،  رسائل إلى 27 شركة سفر ، أمس الجمعة ، حثتها على استخدام "إجراءات الفحص" لمنع استخدام خدماتها لتسهيل المؤامرات قبل تنصيب بايدن ، وفي مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي أفادت عنها لأول مرة ABC في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حذر المسئولون: "يتم التخطيط للاحتجاجات المسلحة .

 

 


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