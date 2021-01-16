تونس تؤكد أهمية ضمان توزيع لقاحات "كورونا" توزيعا عادلا

تونس /أ ش أ/

أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت أهمية أن تعمل كل الأطراف من دول ومنظمات أممية على ضمان توزيع لقاحات كورونا ، توزيعا عادلا ومتوازنا بين كافة الدول والشعوب لمواجهة هذا الخطر غير المسبوق فى تاريخ البشرية والذى لا يعترف بالحدود المادية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - على صفحتها الرسمية - أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه الجرندى عبر تقنية الفيديو مع نادين جيرولت، وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بالكيبيك.

وتطرق الطرفان إلى علاقات التعاون القائمة بين تونس والكيبيك على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف، كما تم التباحث حول تداعيات جائحة كورونا العالمية .

وجدد وزير الخارجية التونسى التذكير بموقف رئيس الجمهورية التونسى من هذه الأزمة الوبائية والداعى إلى ضرورة إيجاد تضامن دولى واسع وفعّال للحد من تأثيراتها .

على صعيد آخر، ناقش الجانبان آخر استعدادات تونس المتعلقة باحتضان القمة الثامنة عشر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المزمع عقدها أواخر عام 2021 فى ولاية جربة والتى ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء هذه المنظمة.