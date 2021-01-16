توجيه اتهامات إلى 11 شخصا بسبب حريق فلامنجو البرازيلي

رويترز

قال الادعاء العام في البرازيل إنه وجه رسميا اتهامات إلى 11 شخصا الليلة الماضية فيما يتصل بالحريق الذي اندلع في نادي فلامنجو المحلي لكرة القدم وقتل بسببه 10 لاعبين ناشئين في 2019.

وقتل هؤلاء الأولاد الذين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و16 عاما في الثامن من فبراير شباط 2019 جراء الحريق الذي اندلع في أحد مراكز تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.

وأصيب ثلاثة لاعبين شبان أخرين بجروح خطيرة في الحريق الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

واندلع الحريق بينما كان اللاعبون الشبان يتدربون مع النادي أو يخضعون لتجارب أداء.

وكان هؤلاء الشبان يقيمون في حاويات سفن حولت إلى أماكن للإقامة.

ووجهت سلطات الادعاء اتهامات إلى 11 شخصا بعضهم يعمل مع النادي والبعض الآخر مسؤول عن توريد وتركيب وصيانة أماكن الإقامة.

وقالت سلطات الادعاء إن الاهمال تسبب في حالات الوفاة كما تحدثت عن وجود "مخالفات وتجاوزات" أيضا.

وفاز فلامنجو بدوري البرازيل وبكأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي وتعرض لانتقادات حول طريقته في تعويض اسر اللاعبين الشبان ضحية الحريق.

وكان فلامنجو أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه توصل لاتفاق حول التعويضات مع أسر ثمانية من قتلى الحادث العشرة.