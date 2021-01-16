تفريغ 3200 طن حديد وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ANNA MARIA والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 116 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء .

وأن إجمالى حركة السفن اليوم 27 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .