تفاصيل غلق وتشميع 16 مركزا للدروس الخصوصية بفاقوس فى الشرقية

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن حملات مستمرة بشكل يومي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، من خلال مواعيد غلق محلات و الالتزام بالكمامات ومنع التجمعات بقاعات الأفراح وسرادقات العزاءات ، و إتخاذ الإجراءات اللازمة نجاة اي مخالفة .

ويأتى ذلك تنفيد لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم.

وتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو اثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

والمتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الإجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، واستمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.