تعافى وخروج 80 حالة من كورونا بمستشفى الأقصر العام منذ بدء الموجة الثانية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، عن وصول عدد حالات التعافى والشفاء من فيروس كورونا داخل المستشفى منذ بدء الموجة الثانية وتخصيص قسم للعزل داخل المستشفى فى 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن، إلى 80 حالة شفاء وتعافى من الفيروس.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أنه تقوم الفرق الطبية بالمستشفى بإجراء عملية فرز المصابين والتي تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل وذلك بعد عمل التحاليل والأشعة ويتم نقله إلي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحاً أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط، وهو المشرف الفني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر ويقدم خدمات مميزة لصالح الحالات مع فريقه الطبي.

كما تقدم الدكتور خلف عمر بالشكر إلى المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك علي ما يقدموه من دعم للمستشفي وللطاقم الطبي، فيما ناشد عبدالرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين وإستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بيانا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ناشدت كافة رجال الفرق الطبية بمختلف أرجاء المحافظة حال الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، ضرورة التسجيل فى النموذج الخاص بإصابات الأطقم الطبية التابع لوزارة الصحة.

وقالت المديرية فى بيانها ما يلى:- (إذا كنت من أعضاء الفرق الطبية فقط (طبيب بشري - طبيب أسنان - ممارس علاج طبيعي - صيدلي - تمريض - مراقب صحى - فني ) ومصاب أو مشتبه بإصابتك بفيروس COVID-19 ولديك شكوى أو طلب قم بالتسجيل على النموذج الخاص بإصابات الأطقم الطبية التالي:

https://forms.gle/ByWJqMkC2iVrMuXs8

أو رقم الواتس آب الخاص بإصابات الأطقم الطبية: (01204854721)، وستتولى "وحدة مقدمي الخدمة الطبية" العمل على حل شكواك والتواصل معك في اسرع وقت ممكن، برجاء تفهم أي تأخير قد يحدث للبعض نظرا لأن الاولوية للحالات الحرجة والعاجلة ثم باقي الحالات، أما إذا كنت من المواطنين خارج الفريق الطبي فبرجاء التواصل على رقم 105 أو 15335 او رقم واتس آب 01553105105 أو تطبيق صحة مصر.



الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام