وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص، يشار إلى أن وسام الاستحقاق يعتبر من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.