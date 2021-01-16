تدريبات مكثفة لأطفال بورسعيد للاحتفال بافتتاح المزارع السمكية

فريق المحافظات

بدء الفنان عمرو عجمي، وبرفقته عدد كبير من أطفال بورسعيد، استعداداهم وتدريباتهم للاحتفال بافتتاح مشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، والتي تعتبر هي الأضخم والأكبر على مستوى العالم.

حيث يجري حاليا تدريب أطفال بورسعيد، للمشاركة في استعراض فنى جديد سيعرض خلال الحفل، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه أوبريت "وش الخير" الذى عرض مؤخرا.

وتشمل مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، 5906 أحواض موزعة كالآتي: المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 أحواض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوضا على مساحة 1592 فدانا.

ويضم المشروع، منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.