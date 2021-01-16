تحرير 1564 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1564 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 493 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و66مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و135 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير40 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 40 مخالفة بيئة وتحرير23 مخالفة خط السير و28 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و43 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 54 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

وتمكنت الحملة، من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 21مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و96 مخالفة مواقف عشوائية و19 مخالفة طمس لوحات معدنية و25 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و163 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير 52 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير45 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 29 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض الغير مخصص لها كما تم العثور على 2 سيارة متروكة بنطاق المحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.