بيلوسى: محاكمة أعضاء كونجرس حال ثبوت "تحريضهم" في الهجوم على الكابيتول

كتبت رباب فتحى

قالت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي ، إنه من المحتمل أن يواجه أعضاء كونجرس المحاكمة إذا ثبت أنهم "ساعدوا وحرضوا" على الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر والذي خلف خمسة قتلى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت رئيسة المجلس الديمقراطية للصحفيين يوم الجمعة "العدالة مطلوبة ونحن نتصدى للتمرد الذي وقع ضد مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي."

وتابعت "إذا تبين ، في الواقع ، أن أعضاء الكونجرس كانوا متواطئين في هذا التمرد" ، "إذا ساعدوا وحرضوا على الجريمة ، فقد يتعين اتخاذ إجراءات خارج الكونجرس فيما يتعلق بمقاضاتهم . "

وجاءت تعليقات بيلوسي بعد أن قالت ميكي شيريل ، العضوة الديمقراطية في الكونجرس عن ولاية نيوجيرسي ، إنها شاهدت زملاءها يقودون مجموعات في جولات "استطلاعية" في مبنى الكابيتول قبل يوم من أعمال الشغب.

وقع أكثر من 30 ديمقراطيًا على خطاب ، بقيادة شيريل ، للحصول على مزيد من المعلومات حول الجولات التي جرت في مبنى الكابيتول في 5 يناير.

وفي المؤتمر الصحفي - الأول لها منذ أن عزل مجلس النواب دونالد ترامب للمرة الثانية بسبب دوره في تشجيع العصابات المؤيدة لترامب - أعلنت بيلوسي أنه ستكون هناك مراجعة لأمن الكابيتول.

وقالت إنه تم الاستعانة بالجنرال المتقاعد راسل أونوريه لقيادة مراجعة أمنية لمبنى الكابيتول في أعقاب التمرد المميت الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن أونوريه اشتهر بالإشراف على جهود المساعدات الإنسانية في لويزيانا في أعقاب إعصار كاترينا. وقالت بيلوسي إن أونوريه سيجري مراجعة فورية للأمن والتفاعل بين الوكالات و "القيادة والسيطرة" في الكابيتول.

لم تقدم بيلوسي تفاصيل محددة حول متى ستحيل مادة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.

وأكدت: "إنهم يعملون الآن على المحاكمة. ستكونون أول من يعلم عندما نعلن أننا قررنا إرسالها إلى هناك."

بمجرد استلام مجلس الشيوخ للمادة ، يجب على الغرفة أن تبدأ محاكمة لتحديد ما إذا كان ينبغي إدانة الرئيس وعزله من منصبه.