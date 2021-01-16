"بيطرى البحيرة": تقديم العلاج لمليون و376 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة الى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

واستعرض حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، جهود المديرية خلال الفترة من بداية يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2020 حيث تم :

- تقديم العلاج لعدد 1376154 حيوان ورأس ماشية.

- عمل 9 قوافل بيطرية مجانية تم خلالها علاج عدد 2350 حيوان بالمجان وذلك للقرى المحرومة والأكثر احتياجا ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

- اختبار عدد 83095 حيوان ضد مرضى السل والبروسيلا.