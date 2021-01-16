اليوم السابع
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بوريس جونسون : تقديم التعليم الجيد للفتيات يساهم فى تغير الأمم والمجتمعات

السبت، 16 يناير 2021 01:14 م
بوريس جونسون : تقديم التعليم الجيد للفتيات يساهم فى تغير الأمم والمجتمعات بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
ريهام عبد الله

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شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على أهمية ضمان حصول الفتيات في جميع أنحاء العالم على تعليم عالي الجودة لمدة 12 عامًا، قائلا: "أبسط شيء يمكننا القيام به لتغيير الأفراد والمجتمعات والأمم".

وقال جونسون، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "إن ضمان حصول الفتيات في جميع أنحاء العالم على تعليم عالي الجودة لمدة 12 عامًا هو أبسط شيء يمكننا القيام به لتغيير ثروات ليس فقط النساء والفتيات الأفراد ولكن المجتمعات والأمم"، وتابع :"يسعدنى تعيين هيلين جرانت، كمبعوث خاص لتعليم الفتيات لقيادة هذا العمل الحيوي".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

 


بوريس جونسون

تعليم الفتيات

هيلين جرانت

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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