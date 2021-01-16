اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر..الشتاء يلعب استغماية بالشاطئ والنوة تخدع الإسكندرانية لليوم الثانى

السبت، 16 يناير 2021 12:43 م
بث مباشر..الشتاء يلعب استغماية بالشاطئ والنوة تخدع الإسكندرانية لليوم الثانى المواطنون يستمتعون بالجو الصافى
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مشمسا، وتوقف هطول الأمطار منذ مساء أمس، حيث فاجأت نوة الفيضة الكبرى أهالى الإسكندرية بطقس مشمس ولكنه بارد، حيث تنخفض الحرارة وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية إلى نحو 6 درجات، ورسم الشتاء لوحة فنية بديعة بمشهد تلاطم الأمواج مع الصخور بسبب ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، وخرج أهالى الإسكندرية للتمتع بهذا الطقس الشتوى والتقاط الصور التذكارية على الكورنيش، حيث مازال الشتاء يراوغ الإسكندرانية بتقلبات جوية يومية. 

من جهة أخرى مازالت محافظة الإسكندرية ترفع حالة الاستعدادات القصوى، حيث شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميدانى بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية. 

كما أكد على استمرار العمل فى كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة

116648-سطوع-الشمس
سطوع-الشمس

 

151994-المواطنون-على-الكورنيش-يستمتعون-بالجو-الصافى
المواطنون-على-الكورنيش-يستمتعون-بالجو-الصافى

 

156666-سماء-الاسكندرية-صافية-من-الغيوم
سماء-الاسكندرية-صافية-من-الغيوم

 

169282-شواطئ-الاسكندرية
شواطئ-الاسكندرية

 

182084-استقرار-حالة-الجو-بالاسكندرية
استقرار-حالة-الجو-بالاسكندرية

 

187957-المواطنزن-يستمتعون-بالجو-الصافى
المواطنزن-يستمتعون-بالجو-الصافى

 

202770-سطوع-الشمس-بسماء-الاسكندرية
سطوع-الشمس-بسماء-الاسكندرية

 

213826-انخفاض-الامواطن
انخفاض-الامواطن

 

 


الاسكندرية

نوة الفيضة

شتاء الاسكندرية

طقس الاسكندرية

لايف الاسكندرية

حالة الطقس

امطار غزيرة

اخبار محافظة الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا أمطار بالإسكندرية ومطروح ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

السبت، 16 يناير 2021 12:01 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

السبت، 16 يناير 2021 11:22 ص

طقس اليوم.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالعاصمة 11 درجة

السبت، 16 يناير 2021 08:00 ص

استمرار الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

السبت، 16 يناير 2021 02:11 ص

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم فى نشرة الحصاد

السبت، 16 يناير 2021 12:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة