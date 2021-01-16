بث مباشر..الشتاء يلعب استغماية بالشاطئ والنوة تخدع الإسكندرانية لليوم الثانى

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مشمسا، وتوقف هطول الأمطار منذ مساء أمس، حيث فاجأت نوة الفيضة الكبرى أهالى الإسكندرية بطقس مشمس ولكنه بارد، حيث تنخفض الحرارة وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية إلى نحو 6 درجات، ورسم الشتاء لوحة فنية بديعة بمشهد تلاطم الأمواج مع الصخور بسبب ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، وخرج أهالى الإسكندرية للتمتع بهذا الطقس الشتوى والتقاط الصور التذكارية على الكورنيش، حيث مازال الشتاء يراوغ الإسكندرانية بتقلبات جوية يومية.

من جهة أخرى مازالت محافظة الإسكندرية ترفع حالة الاستعدادات القصوى، حيث شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميدانى بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

كما أكد على استمرار العمل فى كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء .

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة



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